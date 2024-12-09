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19:48, 9 декабря 2024 года Орловского блогера отметили на федеральном уровне Любовь Мельяновская вошла в число победителей проекта "ТопБЛОГ".



Фото: пресс-служба всероссийского проекта "ТопБЛОГ"

Орловчанка Любовь Мельяновская вошла в число победителей всероссийского проекта "ТопБЛОГ". Торжественная церемония награждения четвертого сезона состоялась в Москве.



Жительница Орловской области оказалась в числе 36 самых перспективных социальных блогеров страны из 23 регионов. Еще 13 человек отметили специальными призами, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Орловчанка Мельяновская заняла второе место в спецноминации "Путешествия". Автор получит продюсирование на полмиллиона рублей и подписание резидентского контракта с продюсерским центром.



– Участие в проекте проекта "ТопБЛОГ2 президентской платформы "Россия – страна возможностей" научило терпению и вере в себя. Хочется поблагодарить всех организаторов, моих читателей и тех, кто верил в меня", – отметила победитель проекта "ТопБЛОГ" из Орловской области Любовь Мельяновская.









Сергей Силаев





