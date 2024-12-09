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18:58, 9 декабря 2024 года Орловских студентов научили распознавать новостные фейки Лекцию по информационной безопасности провел журналист Олег Дмитриев.







За последние два года в России зарегистрировано свыше 30 миллионов копий фейковой информации. Как распознать ложь, орловским студентам рассказал журналист Олег Дмитриев. Сегодня за распространение ложной информации грозит крупный штраф или срок до трех лет.



Как напомнил спикер, одна из главных целей фейков – посеять панику. В качестве меры борьбы с ними журналист назвал фактчекинг, или фильтрацию новостей. Слушателей призвали всегда искать первоисточник сомнительной новости.







