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17:58, 9 декабря 2024 года В Орловской области увековечили память двух участников СВО Мемориальные доски в честь Сергея Романова и Александра Борисова появились на фасаде Первомайского филиала Змиевской школы.







В Первомайском филиале Змиевской школы открыли сразу две мемориальные доски выпускникам. Сергей Романов и Александр Борисов погибли во время специальной военной операции. На торжественный митинг в их честь собрались родные бойцов, одноклассники, ученики школы и местные жители. Оба героя встали на защиту Родины в октябре 2022-го года. Погибли с разницей в пять месяцев. Старший сапер Сергей Романов погиб 17 февраля 2024-го года, Александр Борисов – 6 июня. Военнослужащие удостоены орденов Мужества посмертно.





Татьяна Тимохина





