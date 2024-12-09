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17:58, 9 декабря 2024 года

В Орловской области увековечили память двух участников СВО

Мемориальные доски в честь Сергея Романова и Александра Борисова появились на фасаде Первомайского филиала Змиевской школы.



В Первомайском филиале Змиевской школы открыли сразу две мемориальные доски выпускникам. Сергей Романов и Александр Борисов погибли во время специальной военной операции.
 
На торжественный митинг в их честь собрались родные бойцов, одноклассники, ученики школы и местные жители.
 
Оба героя встали на защиту Родины в октябре 2022-го года. Погибли с разницей в пять месяцев. Старший сапер Сергей Романов погиб 17 февраля 2024-го года, Александр Борисов – 6 июня. Военнослужащие удостоены орденов Мужества посмертно.



Татьяна Тимохина
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