Орловчанка год тратила деньги с карты пожилой подопечной

Возбуждено уголовное дело о краже.

В Орловской области полицейские раскрыли кражу полумиллиона рублей с банковской карты пенсионерки. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.



Подозреваемой по делу проходит 40-летняя женщина. Как следует из материалов дела, она ухаживала за потерпевшей и брала ее карту для покупки женщине продуктов и бытовых вещей. Когда пенсионерка уехала, платежное средство осталось у сиделки, которая год тратила с нее деньги.



Окончания расследования и суда женщина ждет под подпиской о невыезде.