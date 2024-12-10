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14:26, 10 декабря 2024 года
Орловские футболистки уступили чемпионкам России"ОрелГУ-КПРФ" проиграл "Кристаллу" оба матча.
Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" уступили санкт-петербургскому "Кристаллу". Тур команда провела на выезде в рамках Чемпионата России.
Оба матча остались за действующими чемпионками страны. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяек площадки, во втором матче "Кристалл" одержал победу со счетом 3:0.
Анастасия Дорохова
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