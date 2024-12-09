Орловский суд не сжалился над любителем пьяной езды

В апелляции водитель безуспешно пытался оспорить первичный вердикт о виновности.

Орловский областной суд оставил без изменения вердикт болховских коллег о виновности жителя Верховского района. В апелляции водитель безуспешно пытался оспорить первичный приговор, по которому ему назначили 240 часов обязательных работ, двухлетний запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а также конфискацию машины.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в апреле мужчину привлекли к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Уже в следующем месяце он снова попался инспекторам пьяным за рулем.