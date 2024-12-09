В Орловской области намолочено 4,7 миллиона тонн зерновых и масличных культур

Это на 20% больше показателей 2023-го года.

Орловские аграрии намолотили 4,7 миллиона тонн зерновых и масличных культур, что на 20% больше показателей 2023-го года. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Отмечается, что это достижение далось нелегко. В 2024-м погода преподносила сюрпризы – морозы сменялись засухой. Из-за последней даже приходилось вводить режим ЧС в сельском хозяйстве.



Также аграрии собрали 10,8 тысячи тонн овощей закрытого грунта и 70 тысяч тонн картофеля. Выполнен план по закладке площади многолетних насаждений.



Могут похвастать достижениями и животноводы. За 10 месяцев 2024-го года на убой произведено 289 тысяч тонн скота и птицы, что больше прошлогоднего показателя на 18,4%. На треть перевыполнен план по покупке племенного молодняка. Также за январь – октябрь на 5,2% вырос средний надой на одну корову.