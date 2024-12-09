В Орле бойцам ЧВК "Вагнер" выдали ветеранские удостоверения
Документ им вручила глава регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова.
Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области
В Орле бойцам ЧВК "Вагнер" выдали удостоверения ветеранов боевых действий. Документ бойцам вручила глава регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова, поблагодарив их за мужество и отвагу, самоотверженность и храбрость, проявленные при защите страны.
После вручения удостоверений бойцов сразу проводили в Социальный фонд для оформления мер социальной поддержки.