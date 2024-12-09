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10:26, 9 декабря 2024 года Память Героев Отечества в Орле почтили возложением цветов Торжественная церемония в областном центре прошла у стелы на бульваре Победы.



Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Поздравления в этот праздник принимают Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы.



Праздник отмечают в 17-й раз, но он уходит корнями в середину XVIII века. В этот день Екатерина Вторая учредила высшую боевую награду – орден Святого Георгия. В годы Великой Ответственной войны ее получили 167 человек.



В областной столице память героев отечества сегодня почтили возложением цветов у стелы "Орел – город воинской славы". В торжественной церемонии участвовали губернатор Андрей Клычков, сенатор Вадим Соколов, члены регионального правительства, депутаты, военные и правоохранители, общественники и горожане.



В Орле пройдут и другие приуроченные к празднику торжества. В 13:00 во Дворце пионеров ряды юнармейцев пополнятся на 250 новобранцев. В школах будут рассказывать о подвигах героев. Свои мероприятия проведут и в других муниципальных образованиях области.





Артем Ежаков





