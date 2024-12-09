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11:03, 9 декабря 2024 года Четыре человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Орловской области Трое госпитализированы.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

8 декабря около шести часов вечера на 352-м километре автодороги М-2 "Крым" в Орловской области лоб в лоб столкнулись "Нива" и "Киа". По предварительной информации регионального управления Госавтоинспекции, водитель отечественного внедорожника был пьян. Он выехал на встречную полосу, где случилось ДТП.



Оба водителя госпитализированы. В больницу пришлось положить пассажирку «Нивы». Пассажир тоже получил травмы, но ему лечение в стационаре не понадобилось.





Артем Ежаков





