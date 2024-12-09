Пять человек пострадали в тройном ДТП в Орловской области

По предварительной информации, аварию устроил пьяный водитель.

В четыре часа дня 8 декабря на седьмом километре автодороги "Орел – Брянск" случилось ДТП с участием трех машин. По предварительной информации управления Госавтоинспекции по Орловской области, пьяный водитель "Весты" выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя "Грантами".



Пострадали пять человек. Водитель одной из "Грант" госпитализирован. Травмы получил и предполагаемый виновник аварии. Также пострадали три пассажира.