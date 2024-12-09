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14:27, 9 декабря 2024 года Орловские врачи поставили на ноги пациентку после инсульта Ранее из-за обширного внутримозгового кровоизлияния у 88-летней женщины пропала речь, утратили двигательную способность левая рука и левая нога, пострадали память и интеллект.



Фото: БСМП им Н. А. Семашко

Врачи больницы Семашко в Орле поставили на ноги 88-летнюю пациентку, перенесшую обширное внутримозговое кровоизлияние. После инсульта у женщины пропала речь, утратили двигательную способность левая рука и левая нога, пострадали память и интеллект.



Как сообщили в пресс-службе медучреждения, после лечения женщина может самостоятельно садиться и вставать, начала восстанавливаться речь, улучшились память и внимание. С помощью ходунков пенсионерка может ходить.

"Команда специалистов делает все возможное для возвращения пациентов с поражениями центральной нервной системы к обычной жизни. Мы очень рады, когда с помощью наших ежедневных занятий удается поставить на ноги пациентов, перенесших ишемический инсульт или внутримозговое кровоизлияние", – рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Денис Молоков.





Артем Ежаков





