понедельник 9.12.2024 11:29:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:36, 9 декабря 2024 года

Двум орловчанкам присвоено звание Мастеров спорта

Ими стали Маргарита Силютина и Мария Максимова.


Приказом Министерства спорта Российской Федерации звания Мастера спорта были присвоены серебряному призеру кубка России по спортивному ориентированию Маргарите Силютиной и неоднократному призеру всероссийских соревнований по велосипедному спорту Марии Максимовой. Об этом сообщили в мэрии Орла.

Этим же приказом, как ранее сообщал сайт "Вести-Орел", звание Мастера спорта присвоено боксеру Платону Козлову. Напомним, что в его активе титулы чемпиона Европы и мира среди юношей 15-16 лет. В 2024-м году спортсмен выиграл международный "Кубок Даурия" в Чите и первенство мира среди юниоров в Черногории, где в финальном бою одержал победу над представителем Пуэрто-Рико единогласным решением судей.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.