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9:36, 9 декабря 2024 года Двум орловчанкам присвоено звание Мастеров спорта Ими стали Маргарита Силютина и Мария Максимова.





Приказом Министерства спорта Российской Федерации звания Мастера спорта были присвоены серебряному призеру кубка России по спортивному ориентированию Маргарите Силютиной и неоднократному призеру всероссийских соревнований по велосипедному спорту Марии Максимовой. Об этом сообщили в мэрии Орла.



Этим же приказом, как ранее сообщал сайт "Вести-Орел", звание Мастера спорта присвоено боксеру Платону Козлову. Напомним, что в его активе титулы чемпиона Европы и мира среди юношей 15-16 лет. В 2024-м году спортсмен выиграл международный "Кубок Даурия" в Чите и первенство мира среди юниоров в Черногории, где в финальном бою одержал победу над представителем Пуэрто-Рико единогласным решением судей.





Артем Ежаков





