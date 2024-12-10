10 декабря Андрей Клычков огласит инвестиционное послание
Будут подведены итоги уходящего года и намечены планы развития Орловщины на будущее.
Фото: архив "Вести-Орел"
10 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков огласит инвестиционное послание. Будут подведены итоги уходящего года и намечены планы развития Орловщины на будущее. Начало трансляции — в 15:30. Сайт "Вести-Орел" будет следить за посланием и расскажет читателям его основные направления.
Среди основных тем послания будут обеспечение устойчивости региональной экономики, планы по реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализация национальных проектов, выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО.
Онлайн-трансляция выступления губернатора будет доступна в сообществе "Орловская область" в "ВКонтакте".