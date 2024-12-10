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8:30, 10 декабря 2024 года 10 декабря Андрей Клычков огласит инвестиционное послание Будут подведены итоги уходящего года и намечены планы развития Орловщины на будущее.



Фото: архив "Вести-Орел"

10 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков огласит инвестиционное послание. Будут подведены итоги уходящего года и намечены планы развития Орловщины на будущее. Начало трансляции — в 15:30. Сайт "Вести-Орел" будет следить за посланием и расскажет читателям его основные направления.



Среди основных тем послания будут обеспечение устойчивости региональной экономики, планы по реализации приоритетных инвестиционных проектов, реализация национальных проектов, выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО.



Онлайн-трансляция выступления губернатора будет доступна в сообществе "Орловская область" в "ВКонтакте".





Артем Ежаков





