Главная » Новости



9:06, 9 декабря 2024 года Орловцы могут посоветоваться с Роспотребнадзором при выборе новогодних подарков Ведомство запустило тематическую горячую линию.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Посоветоваться со специалистами ведомства по этому вопросу жители региона могут до 20 декабря.



Номера горячих линий запущены в Орле, Мценске, Ливнах, Кромах и Верховье. Также доступен единый консультационный центр Роспотребнадзора. Номера телефонов опубликованы на сайте ведомства.





Артем Ежаков





