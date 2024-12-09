Главная » Новости



8:33, 9 декабря 2024 года В Орловской области полтора часа искали заблудившихся женщин Они потерялись в районе деревни Малое Боброво.





7 декабря в районе деревни Малое Боброво Дмитровского района заблудились две женщины. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, сигнал о пропаже им пришел в 17:30. Спустя полтора часа потерявшихся нашли и доставили домой.



Спасатели напоминают: если вы заблудились в лесу, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти, то не нужно впадать в панику. Остановитесь и попробуйте восстановить маршрут движения, вернуться на знакомую тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут к людям. Шум от автодороги даст правильное направление выхода. Если выбраться самостоятельно невозможно, набирайте номера экстренных служб.



За прошедшие выходные орловские спасатели выезжали на вызовы 26 раз. Девять раз они касались пожаров, остальные пришлись на различные происшествия и помощь населению. Пострадавших нет.





Артем Ежаков





