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17:17, 8 декабря 2024 года В Орле на 2025 год запланирован ремонт дороги к озеру Светлая жизнь Обновить асфальт дорожники должны уже к июню.



Фото: Ольга Супонева

В 2025 году в Орле планируется отремонтировать дорогу к главному городскому озеру Светлая жизнь. Объявлен аукцион по поиску подрядчика.



Согласно документам, начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 50 миллионов рублей, а именно 48,8 миллиона. Заявки можно подать до 12 декабря, а итоги торгов станут известны 16 числа. Контрактом предусматривается капитальный ремонт дороги к началу купального сезона - июню 2025 года.



Здесь должен появиться не только новый асфальт, но и тротуары,будет проведено сопутствующее благоустройство.





Ольга СУПОНЕВА





