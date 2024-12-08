В Орле на 2025 год запланирован ремонт дороги к озеру Светлая жизнь
Обновить асфальт дорожники должны уже к июню.
Фото: Ольга Супонева
В 2025 году в Орле планируется отремонтировать дорогу к главному городскому озеру Светлая жизнь. Объявлен аукцион по поиску подрядчика.
Согласно документам, начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 50 миллионов рублей, а именно 48,8 миллиона. Заявки можно подать до 12 декабря, а итоги торгов станут известны 16 числа. Контрактом предусматривается капитальный ремонт дороги к началу купального сезона - июню 2025 года.
Здесь должен появиться не только новый асфальт, но и тротуары,будет проведено сопутствующее благоустройство.