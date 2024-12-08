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14:09, 8 декабря 2024 года Митрополит Орловский и Болховский Тихон навестил военных в зоне СВО Военнослужащим доставлена гуманитарная помощь.



Фото: протоиерей Василий Иванов

Митрополит Орловский и Болховский Тихон посетил военнослужащих в зоне СВО. Он оказал духовную поддержку бойцам и передал гуманитарную помощь.



Личный визит митрополита стал третьим за год. Глава Орловской митрополии отслужил молебен, освятил помещения. Военнослужащие получили иконы Георгия Победоносца, покровителя воинов.



- Митрополит Орловский и Болховский Тихон также уделил время и для личной беседы: поговорил с военнослужащими, обратил внимание на их духовное состояние, укрепил каждого отеческим словом и утешил, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.





Ольга СУПОНЕВА





