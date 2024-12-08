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18:08, 8 декабря 2024 года Мокрый снег и пасмурное небо ждут жителей Орла в ближайшую неделю Публикуем подробный прогноз погоды на ближайшую пятидневку.



Фото: Ольга Супонева

В ближайшую рабочую неделю жителей Орловской области ждет пасмурная погода с температурой около нуля и осадками. Публикуем подробный прогноз.



Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 9 декабря в Орле температура от -2 ночью до 0 днем, небо затянуто тучами, ожидается мокрый снег. Ветер юго-восточный 2 м/с, атмосферное давление выше нормы - 755 мм рт.ст.



Во вторник 10 декабря вновь пасмурно. На термометрах -1..0, без осадков. Ветер сменится на северо-восточный, скорость 3 м/c. Давление начнет снижаться и будет на уровне 752 мм рт.ст.



В среду 11 декабря -2..0, мокрый снег, небо затянуто тучами. Ветер с северо-запада 2 м/c. Атмосферное давление понизится до 746 мм рт.ст.



В четверг 12 декабря температура опустится ниже нуля: ожидается -3..-2 градуса. Пасмурно, небольшой снег. Ожидается сильный ветер с запада, давление опустится ниже нормы до 743 мм рт.ст.



В пятницу 13 декабря похолодает и, по предварительным прогнозам, выглянет солнце. Термометры покажут -5 градусов, без осадков. Продолжит царить сильный ветер, атмосферное давление поднимется немного выше нормы.





Ольга СУПОНЕВА





