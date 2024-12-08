Бунинка приглашает орловцев заглянуть в книжное закулисье
В библиотеке 10 декабря состоится очередной иммерсивный культпоход.
Фото: библиотека им. И.А. Бунина
Библиотека Бунина в Орле приглашает всех желающих присоединиться к иммерсивному культпоходу. Необычное погружение в мир книжного закулисья ждет всех желающих 10 декабря.
- Орловских книгочеев ждет прогулка по историческому пространству, окружающему старейшую библиотеку Орловщины, которой в этом году исполнилось 186 лет. Их познакомят с историей места и расскажут, как и когда появилось здание, в котором сегодня размещается Бунинка, и какие сокровища здесь хранятся, - рассказали в Орловской областной библиотеке им. Бунина.
Билет на иммерсивный культпоход "Шесть ярусов и лабиринт знаний" можно, в том числе, купить по "Пушкинской карте".