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15:19, 8 декабря 2024 года Бунинка приглашает орловцев заглянуть в книжное закулисье В библиотеке 10 декабря состоится очередной иммерсивный культпоход.



Фото: библиотека им. И.А. Бунина

Библиотека Бунина в Орле приглашает всех желающих присоединиться к иммерсивному культпоходу. Необычное погружение в мир книжного закулисья ждет всех желающих 10 декабря.



- Орловских книгочеев ждет прогулка по историческому пространству, окружающему старейшую библиотеку Орловщины, которой в этом году исполнилось 186 лет. Их познакомят с историей места и расскажут, как и когда появилось здание, в котором сегодня размещается Бунинка, и какие сокровища здесь хранятся, - рассказали в Орловской областной библиотеке им. Бунина.



Билет на иммерсивный культпоход "Шесть ярусов и лабиринт знаний" можно, в том числе, купить по "Пушкинской карте".



(12+)











Ольга СУПОНЕВА





