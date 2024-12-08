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14:13, 8 декабря 2024 года Жители Орловской области стали хранить меньше денег в валюте При этом объем рублевых вкладов вырос до 152 миллиардов.



Фото: Ольга Супонева

Жители Орловской области хранят на вкладах в банках 152 миллиарда рублей. Сумма увеличилась на 26% по сравнению с прошлым годом.



Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Отмечается, что орловцы стали хранить меньше средств в валюте, с прошлого года общая сумма уменьшилась на 263 миллиона и составляет 3,6 миллиарда на рубли.



Вырос и объем средств на счетах организаций.



- Если в начале октября 2023 года орловские юридические лица хранили в банках 23 млрд рублей, то спустя год эта сумма увеличилась на 18% и теперь составляет более 27 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей выросли на 20% – почти до 8 млрд рублей, - отмечают в орловском отделении Банка России.

















Ольга СУПОНЕВА





