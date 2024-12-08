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12:08, 8 декабря 2024 года На стройке "Титаника" в Орле задействованы больше трехсот человек Идет монтаж инженерных систем и отделка внутренних помещений.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле продолжаются работы по завершению строительства многопрофильного медцентра. На стройке задействовано больше трехсот человек.



Сейчас на "Титанике" идет работа по монтажу инженерных систем и коммуникаций, внутренняя отделка помещений.



- Для оснащения Многопрофильного медицинского центра оборудованием заключены контракты и договоры на общую сумму 383,1 млн рублей. Одновременно путем электронного аукциона проводится определение исполнителя на поставку медицинских изделий на 864,4 млн рублей, - отмечает пресс-сулжба правительства Орловской области.



Завершение строительства контролирует губернатор Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА





