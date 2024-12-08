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11:27, 8 декабря 2024 года На Орловщине выросло производство масла, муки, сахара и колбасы В целом отмечается рост производства предприятий пищевой промышленности.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области предприятия пищевой промышленности нарастили объемы выпуска продукции. Заводы стали производить больше муки, масла, сахара, консервов, колбасы, кондитерских изделий и других товаров.



Об этом сообщает Росстат. По данным за 9 месяцев 2024 года, пищепром отгрузил товаров собственного производства больше чем на 77 миллиардов рублей. Темп роста - 123,5 %.



Отмечается, что выросло производство муки на 115%, сливочного масла на 53,2%, сахара на 37,5%, плодоовощных консервов на 23,5%, колбасных изделий на 23,6%. Также заводы стали выпускать больше комбикормов, жмыха, крупы, мяса КРС, кондитерских изделий, птицы и субпродуктов, растительных масел, продукции из мяса и птицы.





Ольга СУПОНЕВА





