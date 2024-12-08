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13:06, 8 декабря 2024 года В Спасском-Лутовинове открылась выставка "На тысячу верст кругом Россия" Представлены картины орловского пейзажиста Виктора Лупачева.



Фрагменты картин Виктора Лупачева.

В усадьбе Тургенева в Спасском-Лутовинове открылась выставка "На тысячу верст кругом Россия". В экспозиции представлены картины орловского пейзажиста Виктора Лупачева.



Виктор Лупачев продолжает традиции русской академической реалистической школы живописи Шишкина, Левитана, Поленова, Серова и других русских художников. Выставка, открывшаяся 6 декабря, приурочена к 75-летию живописца. Гости могут полюбоваться красотой Тургеневских мест, запечатленной на картинах.



- На выставке представлены картины, на которых запечатлены окрестности Мценска и Болхова, виды Оки и Зуши, Орловского Полесья, Спасского-Лутовинова в разное время года, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново".



(6+)









Ольга СУПОНЕВА





