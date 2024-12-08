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10:32, 8 декабря 2024 года Жители Орла получат солдатские письма с историями о выдающихся земляках В день Героев Отечества в областном центре пройдет тематическая акция.



Фото: vk.com/orel.zapobedu

Волонтеры Победы проведут в Орле акцию в честь дня Героев Отечества, который празднуется 9 декабря. Жителям областной столицы раздадут конверты-треугольники с портретами выдающихся земляков и историями их жизни.



Раздавать "солдатские письма" волонтеры будут в местах, названных в честь выдающихся орловцев: скверах, улицах.



- Волонтеры расскажут ученикам, студентам и прохожим о герое, в честь которого названо данное место, а также его подвиге или достижениях, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.



В числе героев, о которых напомнят орловцам - Евгений Агранович, Андрей Андрианов, Иван Баграмян, Георгий Родин, Александр Горбатов, Леонтий Гуртьев, Дмитрий Емлютин, Иван Картуков, Владислав Лапочкин, Петр Михалицын, Иван Панчук. Акция будет проводиться в обеденное время, с 13 до 14 часов.



















Ольга СУПОНЕВА





