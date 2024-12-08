воскресенье 8.12.2024 10:45:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:32, 8 декабря 2024 года

Жители Орла получат солдатские письма с историями о выдающихся земляках

В день Героев Отечества в областном центре пройдет тематическая акция.

Фото: vk.com/orel.zapobedu

Волонтеры Победы проведут в Орле акцию в честь дня Героев Отечества, который празднуется 9 декабря. Жителям областной столицы раздадут конверты-треугольники с портретами выдающихся земляков и историями их жизни.

Раздавать "солдатские письма" волонтеры будут в местах, названных в честь выдающихся орловцев: скверах, улицах. 

 - Волонтеры расскажут ученикам, студентам и прохожим о герое, в честь которого названо данное место, а также его подвиге или достижениях, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В числе героев, о которых напомнят орловцам - Евгений Агранович, Андрей Андрианов, Иван Баграмян, Георгий Родин, Александр Горбатов, Леонтий Гуртьев, Дмитрий Емлютин, Иван Картуков, Владислав Лапочкин, Петр Михалицын, Иван Панчук. Акция будет проводиться в обеденное время, с 13 до 14 часов. 









Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.