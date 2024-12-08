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17:22, 8 декабря 2024 года В Орле открылась фотовыставка "Играем Шекспира" Экспозиция доступна в театре "Свободное пространство".



Фото: театр "Свободное пространство"

В Орле открылась выставка "Играем Шекспира". Ознакомиться с ней можно в театре "Свободное пространство".



Открытие выставки приурочено к премьере спектакля "РомеоДжульетта", постановке Сергея Пузырева, которую уже успел оценить орловский зритель. На фотоснимках - кадры спектаклей разных лет, поставленных по произведениям Шекспира. Это "Веселые жены Виндзора", "Двенадцатая ночь", "Много шума из ничего", "Укрощение строптивой", а также "Сон в летнюю ночь".



Отметим, что постановка "РомеоДжульетта" стала 11-й по мотивам пьесы Шекспира в театре.





Ольга СУПОНЕВА





