Экспозиция доступна в театре "Свободное пространство".
Фото: театр "Свободное пространство"
В Орле открылась выставка "Играем Шекспира". Ознакомиться с ней можно в театре "Свободное пространство".
Открытие выставки приурочено к премьере спектакля "РомеоДжульетта", постановке Сергея Пузырева, которую уже успел оценить орловский зритель. На фотоснимках - кадры спектаклей разных лет, поставленных по произведениям Шекспира. Это "Веселые жены Виндзора", "Двенадцатая ночь", "Много шума из ничего", "Укрощение строптивой", а также "Сон в летнюю ночь".
Отметим, что постановка "РомеоДжульетта" стала 11-й по мотивам пьесы Шекспира в театре.