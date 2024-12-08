Главная » Новости



11:02, 8 декабря 2024 года Орловчанка Лилия Дмитриева взяла золото на кубке России по стрельбе Состязания проходят в Ижевске.



Фото: t.me/dep_sportorel

Орловчанка Лилия Дмитриева завоевала золотую медаль на кубке России по стрельбе из пневматического оружия. Девушка стреляла с 10 метров из винтовки по движущейся мишени.



Соревнования проходят в эти дни в Ижевске. Как рассказали в региональном департаменте спорта, кандидат в мастера спорта Лилия Дмитриева набрала 371 очко, оставив позади свою соперницу, мастера спорта.



Таким образом, у орловской команды в копилке уже есть одно золото.





Ольга СУПОНЕВА





