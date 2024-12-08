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9:17, 8 декабря 2024 года

Первая литургия в храме Боховского микрорайона под Орлом пройдет 9 декабря

Ее возглавит митрополит Тихон.

Фото: Евгений Мартынов

В новом храме, который строится в Болховском микрорайоне под Орлом, уже в понедельник 9 декабря состоится первая литургия. Ее возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. 

Об этом сообщает пресс-служба Орловской митрополии. Храм священноисповедника Георгия Коссова начали строить в июне 2024. Митрополит Тихон посетил строящийся храм, оценил готовность и темпы работы. В первой литургии участие могут принять все верующие. Она начнется в 8.30.

СПРАВОЧНО

Георгий Коссов  - орловский святой. Он родился в Орловской губернии в 1855 году, всю жизнь прожил здесь и посвятил себя молитвенному служению. Почитание снискал еще при жизни. Канонизирован был в 2000 году, а 9 декабря - памятный день обретения мощей священноисповедника. 






Ольга СУПОНЕВА
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