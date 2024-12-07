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18:36, 7 декабря 2024 года Для орловских священников провели мастер-класс по ведению соцсетей Ключевым спикером мероприятия стала социолог Евгения Жуковская.







В резиденции управляющего Орловской епархией состоялась секция на тему "Священники и приход в социальных сетях". Мероприятие собрало не только представителей орловского духовенства, но и помощников по информационным коммуникациям.



О том, как христианская миссия может эффективно развиваться в цифровом пространстве, рассказала ключевой спикер мероприятия Евгения Жуковская – кандидат социологических наук и медиаменеджер. Специалист в течение трех с половиной часов рассказывала о задачах присутствия священников и приходов в социальных сетях, а также затронула другие вопросы: где заканчивается миссионерство и начинаются репутационные риски, какие подходы помогают выстраивать открытый диалог.



На мероприятии побывала корреспондент "Вести-Орел" Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





