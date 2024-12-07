Главная » Новости



18:16, 7 декабря 2024 года В орловской прокуратуре прошел семинар "Без срока давности" Ключевой темой мероприятия стало осуждение нацизма в исторической ретроспективе и противодействие ему в современном мире.







В прокуратуре Орловской области состоялся семинар "Без срока давности" – сохранение исторической памяти о трагических страницах в истории Отечества". В нем приняли участие представители прокуратуры из Орловской и Брянской областей, молодые специалисты, студенты, пенсионеры, поисковики, представители филиала фонда "Защитники Отечества" по Орловской области.



Прокурор региона Алексей Тимошин отметил, что в современных реалиях сохранение исторической правды особенно актуально. Участники мероприятия послушали доклад о расовой политике третьего рейха и геноциде советского народа. Отдельное внимание было уделено Нюрнбергскому судебному процессу.



Участникам представили итоги работы надзорного ведомства по сбору доказательств и зверских и бесчеловечных преступлениях в отношении жителей Орловщины. Подробнее расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





