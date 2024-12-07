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18:26, 7 декабря 2024 года

В лицее №28 Орла увековечили память участника СВО

Боец погиб в январе 2023 года.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В лицее №28 города Орла торжественно открыли музейную экспозицию в память о погибшем участнике специальной военной операции Сергее Иванове.

Ефрейтор Сергей Иванов после окончания школы поступил в радиотехническое училище, затем ушел в армию и служил на флоте. После армии орловец трудился в полиции. Иванов в июне 2010 года получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в Чеченской войне.

Погиб Сергей Иванов 26 января 2023 года, награжден орденом Мужества посмертно.

Сергей любил Россию и верил в правое дело, он пал смертью храбрых за мирное население Донбасса и независимость России. Герой вечно будет жить в нашей памяти добрым, веселым и жизнерадостным, как на фотографиях со стенда. Давайте помнить Сергея именно таким, - сказала руководитель школьного музея Ольга Сосова.

После открытия экспозиции для учеников провели урок мужества. Дружинники продемонстрировали молодежи своё снаряжение и экипировку, рассказали о тактической медицине, инженерной подготовке и БПЛА.


Сергей Силаев
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