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18:26, 7 декабря 2024 года В лицее №28 Орла увековечили память участника СВО Боец погиб в январе 2023 года.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

В лицее №28 города Орла торжественно открыли музейную экспозицию в память о погибшем участнике специальной военной операции Сергее Иванове.



Ефрейтор Сергей Иванов после окончания школы поступил в радиотехническое училище, затем ушел в армию и служил на флоте. После армии орловец трудился в полиции. Иванов в июне 2010 года получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в Чеченской войне.



Погиб Сергей Иванов 26 января 2023 года, награжден орденом Мужества посмертно.



– Сергей любил Россию и верил в правое дело, он пал смертью храбрых за мирное население Донбасса и независимость России. Герой вечно будет жить в нашей памяти добрым, веселым и жизнерадостным, как на фотографиях со стенда. Давайте помнить Сергея именно таким, - сказала руководитель школьного музея Ольга Сосова.



После открытия экспозиции для учеников провели урок мужества. Дружинники продемонстрировали молодежи своё снаряжение и экипировку, рассказали о тактической медицине, инженерной подготовке и БПЛА.





Сергей Силаев





