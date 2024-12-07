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15:25, 7 декабря 2024 года

Дневной стационар поликлиники №3 Орла переехал

Пациентам станет комфортнее.



Дневной стационар городской поликлиники №3 переехал. Теперь пациенты будут находиться в более просторных и светлых палатах, где сделан свежий ремонт.

Мы госпитализируем пациентов с осложненной гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, неврологических пациентов, - рассказала заведующая дневным стационаром поликлиники №3 города Орла Галина Петрушина.

Отделение дневного стационара развернуто на 13 коек, где в сутки плановую помощь получают до 35 человек. Основная нагрузка ложится на медсестер.

За год здесь помогают тысяче пациентов. В одном здании можно получить комплексное лечение: на одном этаже капельницы и инъекции, на другом массаж, физиотерапия, а также беседы с психологом и логопедом при необходимости.

Подробнее об условиях для проходящих лечение в стационаре расскажет Елена Литинская.


Елена Литинская
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