Главная » Новости



15:25, 7 декабря 2024 года Дневной стационар поликлиники №3 Орла переехал Пациентам станет комфортнее.







Дневной стационар городской поликлиники №3 переехал. Теперь пациенты будут находиться в более просторных и светлых палатах, где сделан свежий ремонт.



– Мы госпитализируем пациентов с осложненной гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, неврологических пациентов, - рассказала заведующая дневным стационаром поликлиники №3 города Орла Галина Петрушина.



Отделение дневного стационара развернуто на 13 коек, где в сутки плановую помощь получают до 35 человек. Основная нагрузка ложится на медсестер.



За год здесь помогают тысяче пациентов. В одном здании можно получить комплексное лечение: на одном этаже капельницы и инъекции, на другом массаж, физиотерапия, а также беседы с психологом и логопедом при необходимости.



Подробнее об условиях для проходящих лечение в стационаре расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





