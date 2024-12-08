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9:01, 8 декабря 2024 года В Орловской области осталось одно место в программе "Земский фельдшер" В департаменте здравоохранения рассказали подробные условия участия.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области в 2024 году осталось последнее место в программе "Земский фельдшер". В департаменте здравоохранения опубликовали максимально подробные условия участия:



• Возраст не имеет значения;



• Дата начала работы в районной больнице - не ранее 1 января 2024 года;



• На выплату могут претендовать фельдшеры или заведующие ФАПов и бригад скорой помощи ЦРБ;



• Важный критерий - переезд в сельскую местность;



• Последнее место в программе доступно с выплатой 500 тысяч рублей (все районы области за исключением труднодоступных).



Орловцы могут задавать оставшиеся вопросы в личные сообщения в соцсетях департамента здравоохранения региона. В 2024 году земские фельдшеры пополнили уже девять районных больниц.





Сергей Силаев





