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13:56, 7 декабря 2024 года В Орле вновь пройдет благотворительный концерт "Свет Рождественской звезды" В этот раз средства соберут для помощи десятилетнему Александру Соколову.



Фото: архив

В Орле снова проведут благотворительный концерт "Свет Рождественской звезды". Ежегодно акция помогает семьям, где воспитываются дети с особенностями здоровья и которые нуждаются в покупке лекарств или медицинского оборудования. В 2024 году главным героем акции станет десятилетний Александр Соколов.



В шесть лет мальчику поставили диагноз - болезнь Пертеса. Врачи провели несколько операций, сегодня ребенок на домашнем обучении, у нее имеется группа инвалидности. В ближайшее время семья поедет в медицинский центр в Санкт-Петербурге, после чего предстоит долгий путь восстановления и покупка специального тренажера. Оборудование стоит 200 тысяч рублей.



Мама воспитывает сына одна и находится в отпуске по уходу за ребенком. Семья живет на пособия по инвалидности, по уходу за ребенком и 50% выплаты по единому детскому пособию. Любую сумму можно перевести по реквизитам, которые опубликованы в соцсетях администрации города Орла.





Сергей Силаев





