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10:23, 7 декабря 2024 года В ДТП под Орлом водитель вылетел в кювет Авария произошла в темное время суток.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В селе Маслово Орловского муниципального округа ночью 7 ноября произошла авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



На месте работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Есть пострадавший.





Сергей Силаев





