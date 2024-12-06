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19:04, 6 декабря 2024 года Беременным студенткам в Орловской области будут выплачивать по 100 тысяч Мера поддержки для очниц начнет действовать с 1 января 2025.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области с 1 января 2025 года выплаты при постановке на учет по беременности будут получать женщины, проходящие очное обучение. Выплата составит 100 тысяч рублей.



Об этом сообщает департамент социальной защиты Орловской области:



- Будет действовать новая единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения и проживающим на территории региона.



Отмечается, что цель подобной инициативы - улучшение демографической ситуации в регионе, поддержка рождаемости. Обратиться за выплатами будущие мамы смогут в органы соцзащиты по месту жительства.





Ольга СУПОНЕВА





