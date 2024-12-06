Беременным студенткам в Орловской области будут выплачивать по 100 тысяч
Мера поддержки для очниц начнет действовать с 1 января 2025.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области с 1 января 2025 года выплаты при постановке на учет по беременности будут получать женщины, проходящие очное обучение. Выплата составит 100 тысяч рублей.
Об этом сообщает департамент социальной защиты Орловской области:
- Будет действовать новая единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения и проживающим на территории региона.
Отмечается, что цель подобной инициативы - улучшение демографической ситуации в регионе, поддержка рождаемости. Обратиться за выплатами будущие мамы смогут в органы соцзащиты по месту жительства.