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18:08, 6 декабря 2024 года В Орле завершился ремонт поликлиники №3 Приемка назначена на 15 декабря.



Фото: КУ ОО "Орелгосзаказчик"

В Орле завершен ремонт поликлиники №3. Осталось провести финальную уборку перед приемкой, назначена которая на 15 декабря.



Об этом сообщает КУ ОО "Орелгосзаказчик". Капитальный ремонт стал возможен благодаря финансированию по национальному проекту "Здравоохранение", работы вело ООО "Авилон". Длились они полтора года.



- Проведено утепление фасада, выполнен капитальный ремонт кровли. Заменены водопроводы, а также электрическое и противопожарное оборудование, произведены демонтажные, монтажные и отделочные работы внутри поликлиники, установлен новый лифт. Особое внимание уделялось установке поручней, тактильной плитке, тактильным мнемосхемам и указателям, световым и звуковым сигнализаторам, что обеспечит беспрепятственный доступ в поликлинику пациентам с ограниченными возможностями и инвалидам, - рассказали в "Орелгосзаказчике".



Отметим, что оказание помощи и прием пациентов не останавливался, а сам ремонт велся поэтапно.





Ольга СУПОНЕВА





