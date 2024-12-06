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20:40, 6 декабря 2024 года В деревне под Орлом отремонтировали важный участок дороги Улицу Центральную в Шепино отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В деревне Шепино Орловского муниципального округа в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировали 400 метров трассы, проходящей по улице Центральной. Об этом сообщил региональный информационный портал. По ней местные жители добираются до детского сада.



Стоимость работ составила порядка 8,5 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик обновил дорожное покрытие, нанес разметку со световозвращающими элементами, установил дорожные знаки и пешеходные ограждения. Гарантия на дорогу составит пять лет, на тротуары – четыре года.





Артем Ежаков





