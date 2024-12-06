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18:02, 6 декабря 2024 года
Орловской публике представят премьеру шекспировской классикиВ "Свободном пространстве" покажут "Ромео и Джульетту".
Орловской публике представят премьеру шекспировской классики. В "Свободном пространстве" покажут "Ромео и Джульетту". Режиссером выступил Сергей Пузырев. Роль Ромео исполнит Данила Маскаев, Джульетты – студентка ОГИКа Ангелина Садовская.
Почти все главные роли исполнил молодежный состав и актерский курс Сергея Пузырева. На предпремьерном показе побывала Эва Стасюлевич.
(16+)
Эва Стасюлевич
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