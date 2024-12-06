Орловчанка арендовала студию зумбы на средства соцконтракта
На исполнение мечты она получила от государства 350 тысяч рублей.
Орловчанка Оливия Перес арендовала студию зумбы на средства соцконтракта. На исполнение мечты она получила от государства 350 тысяч рублей. За эти деньги она купит технику, музыкальную колонку, ноутбук, фитнес-оборудование и одежду для занятий.
В этом году соцконтракт заключили 1182 орловца. Более 600 из них – индивидуальные предприниматели, в следующем году хотят эту цифру увеличить. Подать заявление можно в МФЦ, в отделении соцзащиты или через портал "Госуслуги".