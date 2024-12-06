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14:04, 6 декабря 2024 года
В Орловской области проверяют информацию о нарушении прав верховских предпринимателей.Ведомство изучит соблюдение закона при распоряжении объектами местного продовольственного рынка.
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил организовать проверку по факту обращения предпринимателей из Верховского района, в котором они заявили о нарушении своих прав.
Ведомство изучит соблюдение закона при распоряжении объектами местного продовольственного рынка. Также прокурор региона поручил изучить доводы заявителей и защитить их права. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Артем Ежаков