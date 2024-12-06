В Орловской области проверяют информацию о нарушении прав верховских предпринимателей.

Ведомство изучит соблюдение закона при распоряжении объектами местного продовольственного рынка.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил организовать проверку по факту обращения предпринимателей из Верховского района, в котором они заявили о нарушении своих прав.



Ведомство изучит соблюдение закона при распоряжении объектами местного продовольственного рынка. Также прокурор региона поручил изучить доводы заявителей и защитить их права. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.