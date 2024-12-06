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17:31, 6 декабря 2024 года В ноябре в Орловской области родились 340 детей Популярными именами остались Михаил, Артем, София и Александра. В ноябре управление ЗАГС по Орловской области зарегистрировал рождение 340 детей – 173 мальчиков и 167 девочек. Об этом сообщили в пресс-службе органа. Популярными именами остались Михаил, Артем, София и Александра.
Также в последнем осеннем месяце свадьбы сыграли 234 пары. Артем Ежаков
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