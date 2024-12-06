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16:32, 6 декабря 2024 года Москвичи вылечат старинный орловский дуб на бульваре Победы Дерево стало символом отмены крепостного права, пережило Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войну.







Старинный дуб на бульваре Победы вылечат. Дерево стало символом отмены крепостного права, пережило Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войну. В 2015-м году стало памятником живой природы.



Десятки лет назад в стволе дерева образовалась рана. Пробка из бетона внутри была призвана защитить дуб, но только вредила. Тогда дыру решили залатать монтажной пеной. Способ не дал результата, и в прошлом году от дерева откололась большая ветка.



Дуб признали аварийным и решили срубить. Это возмутило общественность, неравнодушные обратились в природоохранную прокуратуру. Была инициирована проверка московской комиссией. Специалисты заявили, что сохранить дерево можно.



В ноябре мэрия заключила контракт с подрядчиком. Срезы ствола зачистили, пораженную древесину удалили. Полости обработали раствором для профилактики заражения болезнями и специальным средством для защиты от ран. Впереди еще один этап оздоровления: надо убрать грунт, сделать аэрацию, подкормить дуб, возвести опору.





Владимир Маряшин





