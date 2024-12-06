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11:50, 6 декабря 2024 года Один человек погиб и один спасен при пожаре в Орле Трагедия случилась на улице Прядильной.





Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

6 декабря на улице Прядильной загорелся жилой дом. По сообщению ГУ МЧС России по Орловской области, к прибытию пожарных пламя полностью охватило здание. Еще раньше оттуда был эвакуирован подросток.



Огнеборцами найдено тело погибшей женщины, из соседнего дома спасен мужчина.



Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пожар уже локализован, открытое пламя потушено.





Артем Ежаков





