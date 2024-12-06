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12:02, 6 декабря 2024 года

Председателем Совета муниципальных образований Орловской области избран Сергей Трубицин

Он сменил на этом посту Виктора Громова.


5 декабря в Орле прошел 15-й съезд ассоциации "Совет муниципальных образований Орловской области". Главным событием стало избрание его нового председателя, поскольку трехлетний срок полномочий Виктора Громова истек. Его сменил глава города Ливны Сергей Трубицин, сообщает региональный информационный портал.

Совет объединяет все 250 муниципальных образований региона. Он призван организовывать взаимодействие органов местного самоуправления в целях выражения и защиты общих интересов.


Артем Ежаков
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