"Совет Первых" в Орловской области возглавила Полина Нагорная

5 декабря подвели итоги годовой деятельности регионального отделения молодежного движения.

Накануне в Орле прошло заседание координационного совета при губернаторе Орловской области по взаимодействию с движением детей и молодежи "Движение Первых". На нем огласили итоги выборов председателя регионального "Совета Первых". Победу одержала девятиклассница Полина Нагорная.

Полина Нагорная, председатель регионального "Совета Первых" 2024-2025 годов: "Я планирую начать свою работу со сплочения нашей команды. Хочу добиться гармонии между всеми участниками Совета, чтобы создать семью. Это будет реализовано путем онлайн-встреч, офлайн-заседаний и интерактивных игр на сплочение".

Сегодня на Орловщине в рядах "Движения Первых" состоят свыше 30 тысяч участников. Первичные отделения работают во всех муниципальных образованиях региона, работа которых ведется по 12 направлениям, включая спорт, культуру, добровольчество, патриотическое воспитание и другие.

Также намечены планы на будущий год. Есть мечта открыть "театр Первых". Ребята также готовы поддерживать детей с ОВЗ, есть предложения о сотрудничестве для ВУЗов.