пятница 6.12.2024 14:26:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:27, 6 декабря 2024 года

"Совет Первых" в Орловской области возглавила Полина Нагорная

5 декабря подвели итоги годовой деятельности регионального отделения молодежного движения.



Накануне в Орле прошло заседание координационного совета при губернаторе Орловской области по взаимодействию с движением детей и молодежи "Движение Первых". На нем огласили итоги выборов председателя регионального "Совета Первых". Победу одержала девятиклассница Полина Нагорная.
Полина Нагорная, председатель регионального "Совета Первых" 2024-2025 годов: "Я планирую начать свою работу со сплочения нашей команды. Хочу добиться гармонии между всеми участниками Совета, чтобы создать семью. Это будет реализовано путем онлайн-встреч, офлайн-заседаний и интерактивных игр на сплочение".
Сегодня на Орловщине в рядах "Движения Первых" состоят свыше 30 тысяч участников. Первичные отделения работают во всех муниципальных образованиях региона, работа которых ведется по 12 направлениям, включая спорт, культуру, добровольчество, патриотическое воспитание и другие.
 
Также намечены планы на будущий год. Есть мечта открыть "театр Первых". Ребята также готовы поддерживать детей с ОВЗ, есть предложения о сотрудничестве для ВУЗов.



Мария Семак
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.