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11:17, 6 декабря 2024 года В Орле дважды за сутки сбили пешеходов-нарушителей Они переходили дорогу в неположенных местах.





В Орле 5 декабря дважды сбили пешеходов-нарушителей. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



В 18:10 на улице Раздольной под колеса "Шевроле" попал 46-летний мужчина. Спустя 20 минут на улице Русанова водитель "Киа" сбил восьмилетнего мальчика. В обоих случаях пешеходы переходили дорогу в неположенных местах, хотя "зебры" были рядом.



Мужчину и ребенка доставили в больницы, но травмы не потребовали госпитализации.





Артем Ежаков





