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10:28, 6 декабря 2024 года В доме купца Аполлонова в Орле снова танцевали вальс Там состоялся бал "Осеннее головокружение".







Дом купца Аполлонова открыл свои двери для "Осеннего головокружения". На бал собрались студенты четырех орловских колледжей, техникума и гимназии.



К танцевальному вечеру участники разучили вальс, польку и мазурку. Также в программу вошли экскурсия по купеческому дому, урок по написанию любовных писем, показ коллекции украшений и представление быта и образа жизни купечества конца XIX – начала XX веков.





Артем Ежаков





