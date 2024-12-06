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19:01, 6 декабря 2024 года Бригады орловских "скорых" 20 раз прибегли к вызову росгвардейцев Сейчас кнопками вызова силовиков оборудованы 30 машин.





В 2024-м году медики бригад "скорой помощи" 20 раз вызывали сотрудников Росгвардии по "тревожной кнопке". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас кнопками вызова силовиков оборудованы 30 машин.



Росгвардейцев врачам приходилось вызывать из-за действий пациентов и других граждан, направленных на причинение вреда здоровью окружающих, нарушение общественного порядка и неуважительное отношение к работе медперсонала. "В ноябре росгвардейцы после поступления тревожного сигнала с охраняемой кареты "скорой помощи" задержали орловца. Как оказалось, бригаду медработников вызвала соседка потерпевшей женщины, по отношению к которой применил физическую силу 41-летний мужчина в неадекватном состоянии", — отметили в качестве примера работы в Росгвардии. Напомним, что росгвардейцы также защищают школьные автобусы, социально значимые учреждения, объекты религиозного культа, торговые заведения.





Артем Ежаков





