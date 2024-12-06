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15:01, 6 декабря 2024 года Орловская область отправила в зону СВО больше 5000 тонн помощи Бойцам передают все самое необходимое – от еды и воды до рентген-аппаратов и спецоборудования.







Орловская область отправила в зону СВО с момента ее начала больше 5000 тонн помощи. Бойцам передают все самое необходимое – от еды и воды до рентген-аппаратов и спецоборудования.



На необходимость поддержки фронта регулярно обращает внимание губернатор Андрей Клычков. Гуманитарные грузы отправляются каждую неделю. Их собирают жители, общественные организации, предприниматели, госучреждения и многие другие.



В центре внимания властей остаются и семьи орловских военнослужащих. Льготы, предусмотренные для них, стали обязательной статьей расходов областного бюджета.





Антон Киселёв





